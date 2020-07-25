Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса обновил данные по заражению инфекцией в Москве. Статистика опубликована на сайте стопкоронавирус.рф и Telegram-канале оперштаба.

За последние сутки в столице выявили 648 случаев заражения. С начала эпидемии в столице насчитывается 237 264 случая. Выздоровели 174 415 человек, умерли 4389.

В Московской области за сутки выявлено 148 случаев заражения, с начала эпидемии зафиксировано 62 609 случаев. 45 004 человека выздоровело, 1089 умерли.

Ранее в июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об испытываемых москвичами сложностях после снятия ограничений, введенных из-за борьбы с коронавирусом. По его словам, горожане еще какое-то время будут психологически восстанавливаться и «выходить» из ограничений.

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