Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 2830 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводит в своем Telegram-канале оперативный штаб.

Таким образом общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 169 303. За все время выздоровели 61 619 человек, умерли — 2110 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом смягчении ограничительных мер в столице в ближайшее время. Он написал в своем личном блоге, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает улучшаться.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!