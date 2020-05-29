Обновлены данные по заражению коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве выявлено 2332 случая заражения коронавирусом. Обновленные данные приводят оперативный штаб в своем Telegram-канале и портал стопкоронавирус.рф.

По их сведениям, за минувшие сутки в столице скончались 76 пациентов с коронавирусом, вылечились 3474 человека.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в Москве увеличилось до 175829. Выздоровели 74725 человек, умерли 2330 пациентов.

В Подмосковье за минувшие сутки зафиксировали 773 случая инфицирования коронавирусом. Общее количество заразившихся в регионе — 37503.

Ранее власти Москвы опубликовали карту для прогулок по городу. На сайте мэра можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома. Для этого необходимо ввести свой адрес, после чего на интерактивной карте появится круг, в пределах которого гражданин может свободно гулять, соблюдая ряд правил.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. Такую систему градоначальник рекомендовал ввести в тестовом режиме. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер. Однако с 1 июня также будет усилен масочный режим, поэтому жителям столицы обязательно надо надевать перчатки и маски. Кроме того, горожанам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома.

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