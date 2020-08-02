Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заражения коронавирусом. Обновленную статистику приводит оперативный штаб в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 августа.

В столице число зараженных увеличилось до 242 тысяч. С начала пандемии выздоровели 181 342 человека, 4485 пациентов умерли.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 850 тысяч. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об испытываемых москвичами сложностях после снятия ограничений, введенных из-за борьбы с коронавирусом. По его словам, горожане еще какое-то время будут психологически восстанавливаться и «выходить» из ограничений.

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