Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 1545 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 935 355. Обновленные данные в среду, 3 февраля, приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 829 844 пациента, из них 5221 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 13 634, в том числе известно о 65 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 773 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 195 636. За все время выздоровели 156 107 человек, также был зафиксирован 3871 летальный исход.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, с 27 января требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку стало рекомендацией. По словам градоначальника, решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!