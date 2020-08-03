Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 664 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 242 713. Обновленные данные опубликованы в понедельник, 3 августа, на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в столице вылечилось больше 181 тысячи пациентов, из них 761 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерло с начала эпидемии в Москве 4485 человек, в том числе за последние сутки — 12.

В Московской области насчитывается 157 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 63 755. Известно, что 47 027 человек выздоровели, также зафиксировано 1113 летальных исходов за все время.

В России выявлено всего 856 264 человека с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 5394. При этом 653 593 пациента вылечились от коронавирусной инфекции. Умерли 14 207 человек.

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не ожидают второй волны коронавируса и считают ее маловероятной. «Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», — рассказал он.

При этом не только в Москве, но и по всей стране резко вырос спрос на маски. В частности, в столичном регионе число заказов одноразовых и медицинские масок увеличилось на 88 процентов.

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