В Москве резко вырос спрос на маски

В столице резко вырос спрос на маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-ретейлера Wildberries.

«В Московском регионе число заказов одноразовых и медицинские масок увеличилось на 88 процентов», — заявили в компании. Также отмечается, что спрос на одноразовые защитные маски растет по всей стране. Так, с 29 по 31 июля по сравнению с аналогичным периодом в июне в России спрос на средства защиты вырос на 78 процентов.

Отмечается, что компания начала фиксировать рост спроса с 20 июля. С 20 по 26 июля продажи масок выросли на 31 процент. Однако спрос на многоразовые защитные маки снизился на 12 процентов. Также сообщается, что за прошедшие четыре месяца минимальная цена маски в интернет-магазине снизилась в 7 раз: с 31 рубля за штуку до 4,2.

В компании отметили, что в целом спрос на остальные средства защиты от инфекций продолжает снижаться в связи с тем, что во всех каналах продаж предоставлен достаточно разнообразный ассортимент: «Число заказов на кожные антисептики и дезинфицирующие средства в конце июля в столице уменьшилось на 20 процентов, на одноразовые перчатки — на 5 процентов».

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов назвал станции столичного метро, на которых зафиксировано наибольшее число пассажиров в масках. По его словам, максимальное число людей в масках и перчатках бывает на станциях «Новослободская», «Улица 1905 года», «Парк культуры», «Серпуховская» и «Чеховская».

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