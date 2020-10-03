Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 2884 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 300 613. Обновленные данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

В городе с начала пандемии вылечились 252 087 пациентов, из этого числа 1069 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии 5314 человек, также известно о 32 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 259 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии — 74 335. За все время выздоровели больше 56 тысяч человек, также зафиксировано 1358 летальных исходов.

Ранее стало известно, что московских работодателей с 5 по 28 октября обяжут перевести 30 процентов сотрудников на удаленку из-за распространения коронавируса. Такие изменения коснутся людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение составят работники, чье присутствие является критически важным для организации.

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