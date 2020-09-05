Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 671 новый случай заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф в субботу, 5 сентября.

Таким образом, общее число инфицированных в столице достигло 265 737. Вылечились 220 407 человек, умерли — 4878. За сутки число излечившихся составило 1312, скончавшихся — 11.

В Московской области зарегистрировано 69 032 случая заражения, из них за последние сутки — 168. В регионе выздоровели 52 313 человека, скончались 1213.

Ранее, в августе, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что проблема с коронавирусом сохранится в городе до начала массовой вакцинации. Он отметил, что до этого еще далеко, объяснив, что, несмотря на завершенную регистрацию препарата, он будет проходить дальнейшие исследования. Собянин при этом призвал всех москвичей сделать прививку, когда это уже будет возможно.

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