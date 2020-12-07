Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 7279 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф в понедельник, 7 декабря.

Так, общее число инфицированных в столице достигло 654 841. За все время в городе вылечился 495 871 пациент, из них 5027 — выздоровевшие за прошедшие сутки. Умерли всего 9425 человек, известно в том числе и о 76 скончавшихся за последние 24 часа.

В Московской области выявлено 1315 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 119 550. За все время выздоровели больше 85 тысяч человек, умерли — 2283.

Ранее стало известно, что московские власти не планируют вводить дополнительные ограничения на новогодние праздники. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, действующих на сегодня мер достаточно. Кроме того, власти столицы выразили надежду, что основная часть действующих ограничений из-за пандемии будет снята к середине 2021 года.

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