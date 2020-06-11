Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 201 тысячу, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

Всего в Москве выздоровели 115 769 пациента, умерли 3 138 человек.

Всего в России, по последним данным, число зараженных превысило 500 тысяч в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые после отмены режима самоизоляции зафиксированы девятибальные пробки. Дороги в основном были загружены в центре столицы.

Режим самоизоляции, цифровых пропусков и графики прогулок для москвичей отменили с 9 июня. Открылись салоны красоты и парикмахерские; с 16 июня заработают летние веранды кафе и рестораны, а также музеи; с 23 июня — все заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны.

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