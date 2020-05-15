Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 4748 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные в пятницу, 15 мая, приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, с 14 на 15 мая в столице 68 пациентов с коронавирусом скончались, 1235 — выздоровели.

Всего с начала эпидемии в Москве зарегистрировано 135 464 случая заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 1358 летальных случаев, при этом 24 562 пациента полностью излечились.

14 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителей столицы начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу. Программу тестирования ИФА-методом на определение антител запустят в 30 столичных поликлиниках уже на этой неделе. Каждую неделю приглашение прийти в поликлинику будут получать до 70 тысяч москвичей.

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