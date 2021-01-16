Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4674 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 887 636. Обновленные данные опубликованы в субботу, 16 января, на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 734 728 пациентов, из них 5639 — выздоровевшие только за прошедшие сутки. Число умерших с начала эпидемии составило 12 401, в том числе известно о 79 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 1406 новых случев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 176 026. За все время выздоровели больше 135 тысяч человек, также было зафиксировано 3249 летальных исходов.

Ранее в Москве владелец группы компаний Bosco Михаил Куснирович предложил открыть в ГУМе на Красной площади мобильный пункт вакцинации от коронавируса — жители столицы смогут привиться с видом на Кремль. Открытое письмо бизнесмена было опубликовано на сайте универмага.

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