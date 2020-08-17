Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за минувшие сутки выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф в понедельник, 17 августа.

Таким образом, за все время распространения вируса в столице заразились 253 064 человека. Вылечились 197 962 инфицированных, умерли — 4666. Число выздоровевших за последние сутки составило 819. Также зафиксировано еще 10 летальных исходов.

В Московской области с начала эпидемии зарегистрировано 66 088 случаев заражения. Из них за последние сутки — 153. Всего 49 667 человек вылечились, 1146 — скончались.

Ранее власти Москвы оценили число бессимптомных носителей коронавируса в городе в 60 процентов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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