Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 3679 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 895 327. Обновленные данные в понедельник, 18 января, приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 743 349 пациентов, из них 4009 — выздоровевшие только за прошедшие сутки. Число умерших с начала эпидемии составило 12 541, в том числе известно о 73 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрирован 1381 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 178 833. За все время выздоровели 137 730 человек, также было зафиксировано 3 299 летальных исходов.

Ранее в московской больнице советский и российский актер, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт, госпитализированный с коронавирусом, организовал почту: они с другим пациентом обмениваются стихами и продуктами.

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