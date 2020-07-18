Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 578 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленную статистику приводит оперативный штаб в своем в Telegram-канале в субботу, 18 июля.

Общее число зараженных в столице увеличилось до 232 тысяч. С начала пандемии выздоровели 170 180 человек, 4285 человек умерли.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 765 тысяч. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исходов, выздоровели 546 тысяч человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в Москве не ожидается второй волны коронавируса. По его словам, пики заболеваемости COVID-19 в столице пройдены.

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