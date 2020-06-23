Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зафиксировали 1081 случай заражения коронавирусом. Обновленные данные во вторник, 23 июня, приводит оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общее число заразившихся с начала пандемии в столице увеличилось до 216 095. За все время выздоровели 139248 человек, умерли 3643 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 23 июня открываются рестораны и фитнес-клубы, закрытые в начале весны из-за распространения коронавируса. Собянин также отметил, что в субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше 1000 новых случаев.

9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и электронных пропусков. Горожанам разрешили выйти на прогулку в парки и скверы, также были открыты салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, выставочные залы и зоопарки.

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