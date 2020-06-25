Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 885 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводит оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 25 июня.

По информации оперштаба, в столице выздоровели 926 человек. Таким образом, с начала пандемии болезнь побороли 142 194 человек, 3 669 умерли.

В Московской области за сутки насчитали 467 случаев инфицирования.

В России за последние 24 часа выявлено 7 113 тысяч случаев заболевания в 82 регионах. За все время выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605 человек.

9 июня в столице отменили режим самоизоляции и электронных пропусков. Горожанам разрешили выйти на прогулку в парки и скверы, также были открыты салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, выставочные залы и зоопарки.

Ранее москвичам рассказали о мерах безопасности, которых стоит придерживаться во вновь открытых кафе и ресторанах.

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