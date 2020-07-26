Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 683 новых случая заражения коронавирусом. Обновленные данные по инфицированным приводит в воскресенье, 26 июля, оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За сутки в столице умерли девять пациентов с коронавирусом, 306 выздоровели. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 237 947 тысяч случаев заражения, 4398 человек умерли, 174 721 человек полностью излечился.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Московской области за сутки выявлено 144 случая заражения, с начала эпидемии зафиксировано 62 753 случая. 45 231 человек выздоровел, 1089 умерли.

Ранее в июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об испытываемых москвичами сложностях после снятия ограничений, введенных из-за борьбы с коронавирусом. По его словам, горожане еще какое-то время будут психологически восстанавливаться и «выходить» из ограничений.

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