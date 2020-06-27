Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявлено 750 заразившихся коронавирусом. Обновленные данные в субботу, 27 июня, приводятся на портале стопкоронавирус.рф.

Вылечились еще 1852 человека, зафиксировано 20 летальных исходов. Общее число инфицированных в столице возросло до 219 354. За все время распространения коронавируса в Москве полностью излечились 146 043 человека, умерли — 3714.

В Московской области за сутки зарегистрировано 366 случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе достигло 56 609. Выздоровели за все время — 31 912, умерли — 858.

В России на сегодняшний день 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения инфекции 8969 человек скончались, 393 352 — выздоровели.

25 июня мэр Москвы Сергей Собянин отложил возобновление массовых мероприятий в городе. По его словам, этот вопрос московские власти будут решать в июле.

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