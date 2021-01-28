Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зарегистрировали 2897 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 922 559. Обновленные данные в четверг, 28 января, приведены на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 797 462 пациента, из них 6142 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 13 237, в том числе известно о 62 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 939 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 189 547. За все время выздоровели 149 984 человека, также было зафиксировано 3657 летальных исходов.

Ранее стало известно, что в Москве открылась выставка, посвященная самоизоляции. На ней представлены самодельные маски, личные дневники горожан из того периода. Кроме того, среди экспонатов можно заметить «упаковку эмоций» — печаль, уныние, гнев, эйфорию. Все они упакованы в емкости от жидкого мыла и санитайзеров.

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