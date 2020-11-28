Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 7320 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные приводятся на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье, 28 ноября.

Таким образом, общее число инфицированных в столице достигло 592 415. За все время в городе вылечились 441 535 пациентов, из них 6633 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 8756 человек, в том числе известно о 76 скончавшихся за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 1065 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 108 893. За все время выздоровели больше 78 тысяч человек, также зафиксировано 2031 летальный исход.

Ранее стало известно, что москвичей, массово скрывших от властей результаты тестов на COVID-19, оштрафовали на 4,2 миллиона рублей. Горожанам напомнили, что штраф за неразмещение результата теста на коронавирус составляет 40 тысяч рублей. Если из-за этого был причинен вред здоровью остальных людей, то придется заплатить сумму от 150 до 300 тысяч рублей.

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