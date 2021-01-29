Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зарегистрировали 2799 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за период пандемии достигло 925 358. Обновленные данные в пятницу, 29 января, приведены в Telegram-канале столичного оперштаба.

За все время в Москве вылечились 803 642 пациента, из них 6180 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся с начала эпидемии составило 13 300, в том числе известно о 63 летальных исходах за последние сутки.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, с 27 января требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку стало рекомендацией. По словам градоначальника, решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!