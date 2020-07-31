Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 695 новых случаев заражения коронавирусом. Обновленную статистику приводит оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 31 июля.

В столице число зараженных увеличилось до 241 тысячи. С начала пандемии выздоровели 179 168 человек, 4460 пациентов умерли.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 839 тысяч. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об испытываемых москвичами сложностях после снятия ограничений, введенных из-за борьбы с коронавирусом. По его словам, горожане еще какое-то время будут психологически восстанавливаться и «выходить» из ограничений.

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