Обозначены сроки открытия шести новых станций метро в Новой Москве

Всего в Троицком и Новомосковском административных округах к тому времени станет 14 станций. По данным департамента, к их строительству привлекли около 1,5 тысячи человек. Сейчас работы идут на станциях «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка». Кроме того, возводят «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии и станцию «Новомосковская» Сокольнической линии.

В планах властей после 2024 года — строительство участка Московского метрополитена от «Коммунарки» до станции «Троицк», однако подробного проекта пока нет.

В 2016 году были введены в эксплуатацию «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии, в 2018 году заработали «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. Годом позже открыли «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховую» и «Коммунарку» красной ветки.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев отметил, что подземный транспорт могут провести в Можайский, Ярославский, Молжаниновский и Головинский районы. По его словам, сейчас прорабатывается план развития московского метрополитена после 2025 года.

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