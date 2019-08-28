Обозначены сроки запуска московского аэротакси

Тестовые полеты столичного аэротакси запланированы на 2020 год. Об этом сообщил генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько, передает ТАСС. Ранее 28 августа холдинг «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» подписали на МАКС-2019 соглашение о развитии в Москве системы вертолетного такси.

По его словам, первые рейсы будут осуществляться в пригороде столицы и зоне МКАД. «Если концепция безопасности, рентабельность эксплуатации подтвердятся, то тогда уже будем планировать полет из городской черты в зону международных аэропортов», — пояснил он.

Подразумевается, что в новую экосистему войдут пилотируемые и беспилотные аппараты, управление воздушным движением в черте города, а также приложения для смартфонов. В частности, использоваться в качестве аэротакси будет опытный образец вертолета VRT-500.

Согласно предварительным данным, стоимость 15-минутного полета составит около 2,7 тысячи рублей. «Здесь в Москве мы с компанией "Яндекс" в партнерстве определили цену не дороже 3 тысяч рублей. Это такси бизнес-класса», — пояснил Охонько и отметил, что, по его мнению, этой суммы будет достаточно, чтобы из центра столицы добраться до аэропорта Шереметьево.

В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что первые вертолетные рейсы будут доступны к заказу через приложение на смартфоне. «Для нас этот проект — способ показать возможности умных алгоритмов (...), которые помогают человеку эффективно распоряжаться своим временем», — выразил мнение директор по стратегическим партнерствам компании Алексей Федотов. По его словам, запуск регулярных рейсов позволит снизить стоимость полета для каждого пользователя.

5 июля сообщалось, что система вертолетного такси будет работать в трех направлениях: между разными районами Москвы (один-два пассажира, среднее время полета — 15 минут), из Москвы в аэропорты (пять пассажиров, время — по расписанию) и из Москвы в область (на расстояние от 100 километров).

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