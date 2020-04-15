Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков. Ролик в среду, 15 апреля, публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах, снятых с дрона, в частности, можно увидеть скопление машин на Ленинградском шоссе. Видно, что три полосы магистрали на въезде в столицу перекрыты.

Ранее сообщалось, что на ряде автомагистралей при въезде в Москву образовались серьезные заторы после того, как сотрудники ГИБДД начали проверять цифровые пропуска у всех водителей. Как отмечалось, в среднем на проверку каждого уходит по 30 секунд.

Со среды, 15 апреля, в Москве начал действовать пропускной режим. На первом этапе пропуска необходимы для поездок на работу; на втором — для поездок в других целях; на третьем — для передвижения внутри района, если это понадобится, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

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