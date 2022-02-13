Названа общая черта Москвы и Лондона

Историк архитектуры Александр Змеул рассказал о сходстве Москвы и Лондона. Общую черту двух столиц он назвал в разговоре с «Мослентой».

«В первой половине 1960-х разрабатывались проекты высотных зданий. У нас на выставке есть фотография макета одного из них — весь центр планировали ими утыкать», — отметил специалист. Среди неосуществленных столичных проектов он назвал две высокие башни, по силуэту напоминающие Всемирный торговый центр. В усеченном виде проект реализовали при постройке зданий «Лукойл» и ТАСС.

«Отчасти то, что могло произойти в 1960-х в центре Москвы, сейчас реализуется в Лондоне. Это, наверное, единственная европейская столица, в которой есть огромная программа строительства небоскребов», — пояснил Змеул. Он рассказал, что подобную картину можно наблюдать и на окраине Москвы и в ее срединных частях.

Ранее российский архитектор Борис Левянт положительно отозвался о московских высотных зданиях. Он отметил, что больше всего ему нравятся небоскребы «Москва-Сити».