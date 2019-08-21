Объяснен частый ремонт московских дорог

Частый ремонт дорог в Москве связан с заботой о транспортной безопасности. Об этом заявил глава департамента капремонта столичной мэрии Алексей Елисеев принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, именно безопасностью объясняется введение в столице ремонтного цикла, по которому около четверти всех дорожных объектов должны ремонтироваться раз в три года. Основной причиной частой замены асфальта на столичных улицах чиновник назвал появление колейности.

Издание указывает, что за последние четыре года минимум на 130 московских улицах ремонт проводили два и более раз. При этом указанная в контрактах гарантия никогда не превышает трех лет.

Ранее в августе в мэрии объяснили мытье городских дорог в дождь. Отмечалось, что во время осадков грязь на разных уличных поверхностях раскисает, и так ее легче смыть.

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