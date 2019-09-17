Объяснена частая перекладка плитки в Москве

Тротуарную плитку в Москве перекладывают тогда, когда в ней обнаруживается брак. Об этом в интервью радиостанции «Вести FM» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, проекты по благоустройству города могут иногда получать нерадивые компании, которые укладывают бракованную плитку. В таком случае замена материала происходит только за счет «бракодела», заметил Бирюков.

Он также рассказал, что в Москве кладут плитку с термообжигом — она не такая скользкая, как асфальт, даже «в ледяную погоду». Кроме того, заммэра напомнил об экологичности этой плитки, которая в жару выделяет меньше вредных веществ, по сравнению с другими материалами.

На вопрос, зачем в столице расширяют тротуары, Бирюков ответил, что это позволяет лучше оценить красоту Москвы.

В августе в столичной мэрии объяснили частый ремонт дорог. Глава департамента капремонта сообщил, что ремонт связан с заботой о транспортной безопасности.

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