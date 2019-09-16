Объяснена тщетность попыток не платить за московскую парковку

Столичным автомобилистам не советуют закрывать номера своих машин, чтобы не платить за парковку. Об этом сообщили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства (АМПП), передает в понедельник, 16 сентября, РИА Новости.

«Для фиксации припаркованных на платных парковках автомобилей инспекторы АМПП имеют право убирать посторонние предметы с их номеров», — объяснил собеседник агентства. Он подчеркнул, что, таким образом, если пользование парковкой оплачено не было, водителю все равно придет штраф.

Ранее в понедельник в сети появились фотографии автомобилей, стоящих на платных парковках Москвы и накрытых камуфляжной сеткой. Автор поста Елена Белкина указала, что машины запечатлены в Малом Трехсвятительском переулке. «А машины какие! Как смогла разглядеть: Mini и Audi. Естественно, самые дешевые машинки для самых необеспеченных людей», — добавила она.

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