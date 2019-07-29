Объяснено отсутствие отбойников на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте и Новом Арбате Москвы нет разделительных барьеров, поскольку предложения об их установке от ГИБДД и мэрии города не поступали. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО), передает Autonews.ru.

В свою очередь в московской Госавтоинспекции заявили, что не могут самостоятельно принимать решения об установке отбойников. Это объясняется тем, что по законодательству решение подобных вопросов относится к компетенции органов исполнительной власти. В Москве эти функции возложены на департамент транспорта.

«Ведомство инициировало в органы исполнительной власти Москвы предложения по установке разделительных транспортных ограждений, но решений о выполнении данных мероприятий в адрес Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве до настоящего времени не поступало», — объяснили в Госавтоинспекции.

В дептрансе журналистов попросили адресовать вопрос об установке барьеров в ГБУ «Автомобильные дороги» и ФСО, которая имеет право регулировать организацию дорожного движения на обеих участках из-за их правительственного статуса. В «Автомобильных дорогах» направили запрос в пресс-службу столичной мэрии, однако там на него пока не ответили.

Осенью 2018 года управление МВД по Москве внесло Кутузовский проспект в список наиболее аварийных столичных дорог. Компанию ему составили МКАД, Варшавское шоссе, Дмитровское шоссе, Можайское шоссе, Профсоюзная улица, Проспект 60-летия Октября и Ленинский проспект.

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