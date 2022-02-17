Объявление для собачников в московском дворе рассердило горожан

В районе Богородское на востоке Москвы местные жители написали предупреждение для собачников, но получили нетипичный ответ. Объявление опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«Уберите каку за своей собакой», — написано на листе, помещенном в защитный файл и закрепленном на дереве. В ответ владельцы собак дописали маркером на том же листе: «Сначала уберите каку за собой!», прилепив на дерево мусор, оставленный горожанами на улице. Рядом с деревом с объявлением очевидцы засняли двор, по которому раскиданы пустые пивные бутылки, пачки от сигарет и прочий мусор.

«Собачники просто люди с малым коэффициентом умственного развития. Даже за своей собакой убрать не могут», «Свиньи, в первую очередь, сами граждане. Кто-то не убирает за своим четвероногим любимцем, кто-то мусор из окон бросает, кто-то бычки и бутылки выбрасывает вне мусорок», «Все должны убирать! Наводить порядок в головах, в квартирах, подъездах, во дворах, на улицах, в городах, в стране и на Земле», — рассердились юзеры.

Ранее москвичка предупредила жителей районов Дегунино и Бескудниково о неуравновешенном соседе, пообещавшем расстрелять гуляющих в местном парке собак за громкий лай.