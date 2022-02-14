Россиянин пообещал расстрелять гуляющих в парке собак за громкий лай

Москвичка предупредила жителей районов Дегунино и Бескудниково о неуравновешенном соседе, пообещавшем расстрелять гуляющих в местном парке собак за громкий лай. Пост был опубликован в Facebook-группе «От Дегунино до Дегунино, через Бескудниково и Дмитровский. Соседи».

«Уважаемые собачники! Хочу предупредить о возможной опасности для вас и ваших питомцев! Кто выгуливает собак на площадке в сквере перед глазным центром им Федорова со стороны конца Бескудниковского бульвара, будьте осторожны и внимательны! Может угрожать опасность в виде отстрела!», — написала москвичка.

По ее словам, во время вечерней прогулки с собакой на площадке к ней и другим владельцам животных подошел неизвестный россиянин и пообещал расстрелять питомцев, если они продолжат громко лаять. Произошла словесная перепалка, после чего агрессивный местный житель ушел. Автор поста не смогла его сфотографировать, потому что не взяла с собой телефон.

В комментариях пользователи сети порекомендовали москвичке написать заявление в полицию из-за угроз физической расправы, но другие усомнились в действенности подобных мер. «Не уголовка это. Он же оружие не демонстрировал», — написала одна из подписчиц группы.

Ранее в другом столичном парке владелицу собаки напугал пенсионер с бейсбольной битой.