Объявление о бесплатном туалете в центре Москвы развеселило россиян

Объявление о бесплатном туалете в начале Тверского бульвара развеселило россиян. Снимок указателя выложили в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

Автор топика сфотографировал табличку, на которой указано, что общественная уборная находится на площади Никитские ворота. «Для наблюдательных», — с юмором отметил он.

Снимок вызвал веселье и бурное обсуждение среди подписчиков. «Очень даже полезный объект», «Знаем, не проходим мимо. Вообще такие места в центре обязательно нужно знать», — заявили пользователи. Кто-то отметил, что указанный общественный туалет когда-то был сувенирной лавкой. «Это был первый комиссионный магазин в районе. "Держал" его начальник 83-го отделения милиции», — подтвердили в комментариях.

«Коллеги… Не сдавайте явки-пароли. А то их быстро превратят в магазинчики, кафешки или пиццерии, как на "Спортивной". А так хоть сами будем посещать по-тихому», — в полушутку попросил один из юзеров. Кто-то наоборот отметил, что в сети есть карта стационарных общественных уборных в Москве, и поделился ссылкой со всеми желающими.

Ранее известный москвовед Александр Можаев раскритиковал общественный туалет в центре Москвы на улице Варварка.