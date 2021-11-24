Объявление о поиске квартиры для свекрови возмутило россиян

Москвичка опубликовала объявление в группе в Facebook о поиске квартиры в аренду. Но не для себя, а для своей свекрови. Текст объявления озадачил и возмутил россиян.

«Вдруг кто-то уезжает на зимовку и сдает квартиру в наших краях на декабрь-январь? Даты обсуждаемы. Чистота, порядок, вот это все. Ищу для своей армянской свекрови, интим не предлагать», — говорится в сообщении.

Некоторые подписчики сообщества указали москвичке на некорректность ее слов, другие же, наоборот, отметили ее чувство юмора и пожелали скорее найти квартиру для родственницы. «Вроде осень, а настроение такое игривое», «Что это было?», «Какое суперское объявление. Пусть свекровь останется с квартирой», «Я надеюсь, вы не собираетесь свекровь в притон отправить? Слишком игривое объявление или это для пиара?» — прокомментировали юзеры.

Ранее россиянин дал объявление о продаже квартиры и возмутил пользователей сети. Москвич указал, что площадь квартиры составляет 35,2 квадратного метра и расположена она в 12 минутах ходьбы от метро. «Продаем без риелтора, цена 11,7 миллиона рублей», — написал автор публикации. Такая цена показалась юзерам слишком завышенной.