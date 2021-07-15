Объявлены выигравшие последние пять машин среди привившихся от COVID-19 москвичи

Объявлены москвичи, выигравшие последние пять автомобилей, которые разыгрывались среди привившихся от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

В розыгрыше среди получивших первый компонент вакцины с 5 до 11 июля приняли участие 534 046 москвичей. Автомобили выиграли Марина Леонидовна, Айдана, Виталий Сергеевич, Людмила Андреевна и Александр Сергеевич. С победителями свяжутся, чтобы уточнить детали.

Ранее 8 июля разыграли еще пять автомобилей среди москвичей, привившихся от COVID-19. В третьем по счету розыгрыше призов участвовали те, кто получил первый компонент вакцины с 28 июня по 4 июля. Победителями стали Борис Игоревич, Елена Михайлова, Аким, Андрей Викторович и Елена Владимировна.

Первые пять автомобилей среди прошедших вакцинацию разыграли 23 июня. Москвичи получат транспортные средства стоимостью около миллиона рублей каждый.

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