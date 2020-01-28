Оценен риск заразиться коронавирусом в Москве

Оценен риск жителей столицы заразиться смертельным коронавирусом. Об этом председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева рассказала агентству «Москва».

По ее словам, риск распространения вирусов в таких крупных мегаполисах, как Москва, действительно высок — этому способствуют высокая плотность населения, развитая транспортная инфраструктура и другие факторы.

Тем не менее жителям столицы волноваться не стоит. Картавцева заверила, что в Москве, как и на территории всей страны, принимаются все необходимые меры. «Усилен санитарно-карантинный контроль на границах, мониторинг за эпидемиологической обстановкой ведется постоянно, медицинские организации готовы, врачи получили необходимые указания по новому типу вируса», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что столичные таксисты отказались возить китайцев из-за боязни коронавируса. Некоторые, как отмечалось, стали требовать с туристов двойную оплату за поездку.

По последним данным, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый — в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой. С 28 января Россия закрыла въезд туристическим группам из Китая.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!