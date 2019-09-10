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Оценена пунктуальность московского метро

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Столичный метрополитен пунктуален в 99,98 процента случаев. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, передает РИА Новости.

По его словам, это крайне важный показатель.

Собеседник агентства добавил, что в текущем году московский рельсовый транспорт установил новый рекорд. Так, среднее число пассажиров Московского центрального кольца и поездов пригородного сообщения в рабочие дни достигло 10,9 миллиона человек, что на 15 процентов больше, чем в 2010 году.

3 августа сообщалось, что в столичной подземке на станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии строится самый длинный эскалатор. Наклонный ход подъемника составит 131 метр. В настоящее время самый длинный эскалатор в московском метрополитене находится на станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии, его длина составляет около 125 метров.

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