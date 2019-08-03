В московском метро появится новый самый длинный эскалатор

Самый длинный эскалатор в столичной подземке строится на станции «Шереметьевская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин, передает в субботу, 3 августа, ТАСС.

По его словам, наклонный ход подъемника составит 131 метр. «Из всех станций метро это самая тяжелая станция, потому что она находится на глубине 70 метров», — пояснил собеседник агентства.

В настоящее время самый длинный эскалатор в московском метрополитене находится на станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии, его длина — около 125 метров.

Строительство «Шереметьевской» было начато в 2015 году, на данный момент проходка тоннеля станции завершена на 60 процентов. Она входит в состав участка БКЛ от станции «Савеловская» до станции «Авиамоторная», с нее можно будет сделать пересадку на «Марьину Рощу» Люблинско-Дмитровской линии.

1 августа сообщалось, что в столичном метрополитене не планируется достраивать запроектированные, но не построенные в советское время станции. В первую очередь это связано с техническими сложностями реализации подобных проектов. Кроме того, в районах «станций-призраков» наблюдается благоприятная транспортная ситуация, и острой необходимости в дополнительных станциях на данный момент нет.

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