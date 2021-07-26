Оценено влияние QR-кодов на поведение москвичей

Эксперты, в частности, оценили влияние системы QR-кодов на поведение москвичей. По данным опроса, участниками которого стали более шести тысяч человек, во время введения QR-кодов в столице 20 процентов респондентов полностью отказались от услуг общепита, более половины опрошенных перешли на доставку еды или самовывоз.

Из-за запретов на посещение кафе и ресторанов без QR-кода москвичи также стали чаще отмечать праздники дома и за городом. Представители Wildberries рассказали, что в июле выросли продажи товаров для домашних вечеринок, а также других атрибутов для создания праздника дома.

По данным издания, после отмены QR-кодов было замечено снижение спроса на доставку еды на дом — люди стали самостоятельно посещать продуктовые магазины, а также кафе и рестораны.

Больше всего во время введения коронавирусных ограничений в Москве пострадали кино и театры: жители столицы на 30 процентов сократили траты на покупку билетов из-за страха ужесточения ограничений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене системы QR-кодов в Москве. С середины июня получить код для предъявления в местах общепита могли три категории граждан: вакцинированные жители, переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, а также граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком годности не более трех дней.

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