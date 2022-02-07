Очередь в мавзолей на Красной площади заинтересовала россиян

Фото времен СССР, на котором изображена очередь в мавзолей на Красной площади, заинтересовало россиян. Снимок выложили в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)».

Некоторые комментаторы заявили о необъяснимой народной любви к стоянию в очередях. «У нас лишь бы постоять», «Теперь к святым мощам стоят», — написали пользователи. Однако нашлись те, кто не нашел ничего предосудительного в желании посмотреть на знаменитого вождя. «Люди! это были другие времена. Другие передачи по радио и ТВ, другие учебники. Молодежи трудно представить, как это было — читать статьи Ленина и сдавать это на экзамене», — пояснила одна из комментаторов.

Многие вспомнили о курьезных случаях из своей жизни, связанных с посещением мавзолея. «Я так и не побывал. Боялся очередей. Когда водили класс, заныкался в туалете. Он рядом», — признался один из подписчиков. Другая женщина вспомнила, что на посвящении в студенты журфака их с однокурсниками отвели посмотреть на Ленина, но во время похода ей внезапно стало смешно. «Я вспомнила все анекдоты на соответствующую тему типа "здесь тебе не мавзолей, не залежишься". Началась настоящая смеховая истерика. Каким-то образом я пережила это испытание», — с юмором рассказала пользовательница.

Ранее москвичи поделились воспоминаниями о походе в мавзолей. Многие рассказали, что в СССР школьников посвящали в пионеры именно там и отметили крепкую психику советских детей.