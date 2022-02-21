Москвичи обсудили очередь за яйцами столетней давности

Фолловер Facebook-сообщества «Москва, которую вы не знаете» поделился фотографией очереди за яйцами на столичной улице более чем столетней давности. Пользователи сети обсудили увиденное. При этом каждый обратил внимание на разные детали снимка.

«Специальная торговля яйцами в магазине И. Телешова на Тверской-Ямской. 1917 год», — так подписал фото автор поста. Один из юзеров отметил, что фамилия у хозяина торговой точки театральная и с продажей яиц не ассоциируется. Другая обратила внимание на широкий тротуар и триумфальную арку. «Даже не верится, что это Москва!» — призналась она.

«Моя 17-летняя бабушка могла бы стоять в этой очереди! Вон там в начале девушка стоит — может, она?» — поделилась еще одна участница дискуссии.

Ранее россияне вспомнили очереди в индийский магазин в Москве в советские годы.