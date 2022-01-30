Россияне вспомнили очереди в индийский магазин в Москве в советские годы

Россиянин вспомнил о популярных в советские годы магазинах «Ганга» с индийской продукцией, за которой жители столицы выстраивались в длинные очереди. В комментариях под его постом в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» пользователи рассказали, что им удалось там купить и как сложилась судьба тех вещей.

«Символом дружбы между Индией и Советским Союзом был магазин под названием "Ганга". В Москве таких было два — на Смоленке и в Гольяново», — написал автор. «Помню, как на Смоленской купила кружевной кардиган из хлопковых нитей, очень красивый и качественный. А еще кожаную сумку-шоппер, летний сарафан, юбку и рубашку. Все носилось прекрасно!» — поделилась подписчица интернет-сообщества. «Сумки были супер! Удобные и очень практичные. Натуральная кожа, размер оптимальный…» — отметила еще одна пользовательница сети.

Юзеры вспомнили о покупке в «Ганге» различных костюмов, сарафанов, металлических и пластмассовых браслетов, которые носили «гроздьями», мыла, «которое сначала пахло хорошо, а потом — фу-фу-фу», модных в то время сумок со слонами… Многие подчеркнули, что приобретенная в индийских магазинах одежда прослужила им долгие годы. «Я лет 20 носила рубашку оттуда! Как она мне нравилась: ходила в ней и в мир, и в пир!», «У меня до сих пор хранится парео, купленное там 40 лет назад. Как я только его не использовала: и по прямому назначению, и как шарф, и как часть карнавального костюма… А ему хоть бы что: краски сияют как новые!» — написали фолловеры группы.

«Я однажды, отстояв часа три в очереди, купила чудесное платье из марлевки, очень его любила», — поделилась россиянка. «Бесподобные платья из марлевки, с вышивками, аппликациями, мережками. За ними тут же выстраивались очереди, как только их выбрасывали. Жаль, не додумалась сохранить свое небесно-голубое», — поддержала ее другая.

Ранее длинная очередь в московскую булочную разозлила россиян.