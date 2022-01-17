Очереди в аэропорту Шереметьево попали на видео и заинтересовали россиян

В комментариях кто-то заявил, что узнал в ролике зону прилета и добавил, что там практически все время подобный ажиотаж. «На вылете тоже в паспорт и тебя смотрят по 10-15 минут, а то мало ли», — с юмором отметил другой пользователь. Подписчики канала связали сложившуюся ситуацию с пандемией.

Некоторых не удивили кадры из аэропорта. «Обычный день в терминале С», «Первый раз, что ли?» — написали юзеры. «Два раза летал из С и вообще людей не было», — возразил один из пользователей.

Ранее 400 человек застряли в Шереметьево в ожидании рейса на Кубу. Самолет не мог отправиться по техническим причинам.