Очевидец раскрыл подробности убийства лебедя на Патриарших прудах в Москве

Им стал охранник павильона. Он рассказал, что расправа над животным произошла ночью. По его словам, к пруду подошел мужчина, достал лебедя за горло и стал его бить о бордюр со словами: «Он все равно вялый».

Личность преступника на данный момент не раскрыта.

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Патриарших прудов нашли мертвого лебедя. Отмечается, что на теле птицы была глубокая рана. В комментариях под снимком люди предположили, что кто-то причастен к убийству животного.

По словам полицейских, птица погибла по естественным причинам, к ее убийству никто не причастен. Кроме того, не был зафиксирован факт жестокого обращения с животными.

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