Один человек пострадал в результате стрельбы в московском кафе

В кафе на востоке Москвы в ночь на среду, 24 ноября, произошел конфликт с применением оружия. В результате инцидента пострадал один человек, сообщает «Московский комсомолец».

Перестрелка случилась на Мироновской улице около трех часов ночи. Неизвестные люди в масках открыли огонь по 50-летнему мужчине, выходцу с Северного Кавказа. На данный момент пострадавшего доставили в местную больницу, у него диагностированы ранения стоп. Также помощь медиков понадобилась женщине, находившейся в кафе, — она упала в обморок. Злоумышленники после нападения скрылись в неизвестном направлении.

Ранее массовая драка со стрельбой в московском ресторане попала на видео. По имеющимся данным, один из участников конфликта применил стартовый пистолет.