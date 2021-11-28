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Один человек пострадал во время пожара на северо-востоке Москвы

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Один человек пострадал во время пожара на северо-востоке Москвы
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

В квартире жилого дома на северо-востоке Москвы произошел пожар, пишет «Вечерняя Москва». Как рассказал источник, загорелся дом на улице Кондратюка.

На место происшествия выехали пять машин скорой помощи. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек. Их осмотрели медики. В результате пожара пострадал один человек.

Ранее два человека получили ожоги в результате пожара в квартире жилого дома на улице Борисовские пруды на юге Москвы. Пламя распространилось на площади два квадратных метра. Сотрудники экстренных служб оперативно потушили огонь и передали пострадавших во время пожара жильцов медикам.

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