Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского отпустили

Подозреваемого в ограблении вдовы певца Александра Градского модели Марины Коташенко отпустили. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых. Было установлено, что смартфон одного из них в момент преступления находился совсем рядом с местом событий. Однако мужчина пояснил полиции, что временно отдавал телефон родственнику, а его самого на месте преступления не было.

В результате правоохранительные органы отпустили подозреваемого под обязательство о явке.

Также стало известно о том, что одному из преступников после ограбления удалось купить автомобиль и выехать на нем из России в Киргизию.

Ранее в Москве нашли машину ограбивших вдову Градского.