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Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского отпустили
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Подозреваемого в ограблении вдовы певца Александра Градского модели Марины Коташенко отпустили. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых. Было установлено, что смартфон одного из них в момент преступления находился совсем рядом с местом событий. Однако мужчина пояснил полиции, что временно отдавал телефон родственнику, а его самого на месте преступления не было.
В результате правоохранительные органы отпустили подозреваемого под обязательство о явке.
Также стало известно о том, что одному из преступников после ограбления удалось купить автомобиль и выехать на нем из России в Киргизию.
Ранее в Москве нашли машину ограбивших вдову Градского.