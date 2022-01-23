Сегодня в 11:35
1 мин.

Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского отпустили

Новости /
Одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского отпустили
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Подозреваемого в ограблении вдовы певца Александра Градского модели Марины Коташенко отпустили. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Правоохранительные органы задержали троих подозреваемых. Было установлено, что смартфон одного из них в момент преступления находился совсем рядом с местом событий. Однако мужчина пояснил полиции, что временно отдавал телефон родственнику, а его самого на месте преступления не было.

В результате правоохранительные органы отпустили подозреваемого под обязательство о явке.

Также стало известно о том, что одному из преступников после ограбления удалось купить автомобиль и выехать на нем из России в Киргизию.

Ранее в Москве нашли машину ограбивших вдову Градского.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.