Офицер университета Минобороны покончил с собой в Москве

Офицер Военного университета Минобороны России покончил с собой в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело погибшего обнаружили в здании вуза на Комсомольском проспекте.

Другой источник агентства рассказал, что капитан поступил в адъюнктуру Военного университета с третьего раза месяц назад. Накануне, 11 октября, вечером он заступил в наряд помощником дежурного по университету, а после ночи пошел отдыхать и совершил самоубийство.

Причины поступка офицера неизвестны.

Ранее в октябре покончил с собой писатель и изобретатель Марк Эльяш. Тело ученого и предсмертную записку нашла его внучка в его квартире в центре Москвы. По предварительным данным, Эльяш свел счеты с жизнью из-за тяжелого заболевания.

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